В итальянской Пизе пятеро человек ранены в ходе уличной стрельбы

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Италию вновь за пять дней потряс случай стрельбы в центре города. На этот раз инцидент произошел в Пизе, где мотоциклист, «обиженный» замечаниями прохожих, достал оружие. Пулями из пистолета были ранены пятеро человек.

По сообщению управления карабинеров при муниципалитете Пизы, чрезвычайное происшествие произошло сегодня средь бела дня на одном из оживленных перекрестков города. Мотоциклист радикально решил объехать транспортную пробку, выбрав для маневра пешеходный тротуар. На возмущенные замечания пешеходов байкер отреагировал агрессивно. Он достал пистолет и начал стрелять.

Возникла паника. Пятеро прохожих получили ранения, а злоумышленник, воспользовавшись суматохой, скрылся в неизвестном направлении. К счастью, никто из пострадавших не получил ранения, опасные для жизни. Полиция Пизы и карабинеры ведут расследование. Приметы преступника размножены и опубликованы в местных СМИ. За сведения о подозреваемом муниципалитет назначил премию.