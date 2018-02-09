Пассажир даже при посадке в самолёт не прекратил просмотр порно

Сегодня, 17:34

Пассажир даже при своей посадке в самолёт не прекратил просмотр порно на собственном смартфоне. Это подметил другой мужчина, чьё кресло было прямо за ним.

Его заинтересовал данный факт, и он решил его зафиксировать и выложить в Сеть.

Рейс вылетал из Дельты. Ряд пассажиров старались при посадке разместиться покомфортней и удобно уложить ручную кладь. Однако среди них был и такой, который продолжал при размещении в салоне просмотр увлёкшего его порно-ролика.

Пользователи Сети, ознакомившиеся с обнародованным видео, высказали сожаление, что полученное изображение является нечётким.

Многие высказали желание посмотреть нечто подобное, что увлекает больше, чем предстоящее воздушное путешествие.

Ролик набрал уже больше 5 тысяч своих просмотров лишь за полдня. При этом многие интересуются, где вторая рука мужчины, которую на видео не видно.