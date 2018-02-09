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В Ленобласти полиция нашла труп девочки-младенца

Сегодня, 16:44

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга обнаружили в одном из домов Всеволожского района труп годовалой девочки. Первичный осмотр тела младенца не засвидетельствовал насильственных признаков смерти.

Скончавшаяся годовалая девочка проживала в петербургской деревне Лесколово (Всеволожский район). О смерти малышки стражам порядка сообщила ее мать. Проснувшись, женщина засвидетельствовала отсутствие дыхания у дочери. Прибывшим на место ЧП перед правоохранителями врачам оставалось констатировать смерть ребенка. При осмотре тела синяков, ссадин, гематом и прочих признаков насильственной смерти обнаружено не было, отметили сотрудники ленинградского Следкома.

Труп девочки-младенца отвезли в морг на судмедэкспертизу. Установив причину трагедии, стражи порядка примут процессуальное решение.


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