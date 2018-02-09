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Сотрудник аэропорта в Ростове взял нож в качестве взятки

Сегодня, 16:34

Сотрудник таможни в аэропорту Ростова взял в качестве взятки нож. Инцидент состоялся в ноябре прошлого года.

Ростовский суд рассмотрел дело в отношении старшего инспектора, занимающегося досмотром пассажиров в аэропорту Ростова. Мужчина незаконно заполучил нож у одного из пассажиров. Такую информацию распространили представители Южной транспортной прокуратуры.

Установлено, что обвиняемый досматривал гражданина Узбекистана, который хотел попасть на рейс «Ростов-Ташкент». Во время досмотра он обнаружил нож в сумке пассажира и сообщил ему о возможном штрафе за провезение холодного оружия через российскую границу. В результате служащий аэропорта забрал нож себе, а пассажир проследовал на рейс.

После заявления гражданина Узбекистана о данном случае было открыто дело по факту мошенничества. Сотруднику грозит тюремный срок в размере шести лет.

Подобные случаи являются редкостью. согласно статистике, и происходят из-за правовой неграмотности пассажиров. Известно, что данный сотрудник уже уволен из штата аэропорта Ростова.


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