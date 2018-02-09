В Ливии возле входа в мечеть прогремел взрыв

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В Бенгази, Ливия, около входа в мечеть случился взрыв, в результате которого погибли восемь городских жителей.

Очевидцы утверждают, что взрыв случился в результате подложенной в сумке взрывчатки, которая оказалась у входа в мечеть Абу Хурайра, который расположен в районе Маджури. На данный момент известно о гибели восьми граждан.

В январе этого года возле самой крупной мечети Бенгази уже происходил подобный случай. Тогда неизвестные заминировали два автомобиля. В то время, когда посетители выходили на улицу, взорвалась одна машина, а спустя полчаса вторая. Больше сорока граждан погибли, еще 80 были серьезно ранены.