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В Петербурге произошел взрыв в многоквартирном доме

Сегодня, 15:50

Сегодня в Петербурге произошел взрыв в жилом многоквартирном доме. Инцидент зафиксирован в Приморском районе города на улице Репищева №10, работает МЧС.

По предварительным данным, взрыв в многоквартирном доме произошел в результате проведения монтажных работ в одном из помещений. Известно, что в постройке нет газа, по этой причине не последовало возгорания. Взрыв стал причиной повреждения автомобилей, припаркованных у дома, так как ударной волной были выбиты стекла десяти окон. Отмечается, в ремонте теперь нуждаются десять квартир, мощный хлопок обрушил один из лифтов. По словам экспертов, площадь повреждения составляет триста квадратов.

По неподтвержденной информации, пострадали трое граждан, у которых зафиксированы сильные ожоги. На месте ЧП активно работают сотрудники экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий взрыва.


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