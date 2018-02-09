Учительница в Петербурге заклеивала рты непослушных детей скотчем

Сегодня, 15:18

Началось уголовное следствие по факту того, что в одной из школ Петербурга учительница заклеивала скотчем рты детей младшей школы. По известным данным, таким образом педагог наказывала младшеклассников.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении учительницы. Также в следственных органах пообещали оценить сложившуюся ситуацию и после этого решить вопрос о применении какой-либо меры наказания. На сегодня известно два случая правонарушения в применении воспитательных мер по отношению к детям. В администрации Выборгского района отмечают, что директор школы уже объяснился по поводу произошедшего и пообещал наказать учительницу и пресечь такие странные меры преподавания, а также извинился перед родителями школьников.

С самой учительницей журналистам пообщаться не удалось, так как женщина на данный момент находится на больничном. Но скорее всего, после выхода на работу её ждет увольнение и разговор по поводу случившегося с возмущенными родителями.