В Крыму заблудилась четырехлетняя девочка в лесу

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Четырехлетняя девочка пропала в Белогорском районе Крыма 7 февраля. Ребенок вышел на прогулку в лес вместе с дядей. Мужчина не уследил за племянницей и потерял ее.

Родители сами искали дочь с трех часов дня, но поиски были безуспешны. Тогда мать обратилась в полицию.

Капитан местной полиции Андрей Бурмило обнаружил ребенка спустя час поисков неподалеку от села, на окраине леса. По словам сотрудника полиции, никаких правонарушений в отношении девочки за время отсутствия не совершалось.

Родителям ребенка провели воспитательную беседу.