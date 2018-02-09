VistaNews.ru


В Ярославской области на стройке каменщица упала с высоты

Сегодня, 14:11

Как проинформировали сотрудники СУ СК России по Ярославской области, каменщица неожиданно упала с высоты. Инцидент зафиксирован в Красном Бору на «Березовой роще», открыто уголовное производство.

По предварительным данным, 55-летняя гражданка, работающая на строительном объекте «Березовая роща», в ходе кладки стен на высоте при подносе кирпича упала в межплитный проем с седьмого на шестой этаж. Каменщица получила черепно-мозговую травму открытого характера. Отмечается, что рабочее место женщины не было обозначено знаками безопасности, не оснащено ограждениями для страховки и защитными устройствами.

В результате инцидента сотрудники СУ СК России открыли уголовное производство по факту нарушения законных правил охраны труда. В рамках дела проводятся мероприятия, направленные на определение лица, которое напрямую причастно к совершению преступления.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.