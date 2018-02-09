В Ярославской области на стройке каменщица упала с высоты

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Как проинформировали сотрудники СУ СК России по Ярославской области, каменщица неожиданно упала с высоты. Инцидент зафиксирован в Красном Бору на «Березовой роще», открыто уголовное производство.

По предварительным данным, 55-летняя гражданка, работающая на строительном объекте «Березовая роща», в ходе кладки стен на высоте при подносе кирпича упала в межплитный проем с седьмого на шестой этаж. Каменщица получила черепно-мозговую травму открытого характера. Отмечается, что рабочее место женщины не было обозначено знаками безопасности, не оснащено ограждениями для страховки и защитными устройствами.

В результате инцидента сотрудники СУ СК России открыли уголовное производство по факту нарушения законных правил охраны труда. В рамках дела проводятся мероприятия, направленные на определение лица, которое напрямую причастно к совершению преступления.