В школе Приморья проведут проверку после прочтения матерного стихотворения Маяковского

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В средней сельской школе Приморья пройдёт проверка после того, как ученики 11 класса читали на выбор стихи Маяковского. Одна из девочек выбрала не самое удачное произведение: класс услышал нецензурные высказывания великого поэта Маяковского.

Глава отдела образования Ольгинского района Елена Мальцева заявила о проверке данного инцидента. Она отметила неподобающую реакцию педагога. По мнению Мальцевой, учительнице следовало немедленно остановить школьницу, а также вызвать её родителей.

Предыстория такова. Кто-то из учеников решил записать на видео свою одноклассницу, ролик вскоре увидел директор. Теперь учительнице литературы за то, что не остановила ученицу в самом начале нецензурного стихотворения, грозит увольнение. На её место в школе кандидатов нет, и учебное заведение может остаться без учительницы русской литературы.

Стало известно, что одиннадцатиклассница является дочерью директора. Более того, мама запретила ей читать на уроке именно это произведение Владимира Маяковского, но отец был иного мнения: сказали ведь, любой учить.

В итоге, виноватой в своей некомпетентности оставили только учительницу, а дочь директора ходит к местному психологу.