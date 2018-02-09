В Кузбассе 6-месячная девочка умерла после отказа матери в лечении

Сегодня, 13:18

Как проинформировали сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области, в Кузбассе 6-месячная девочка умерла после того, как мать отказалась в ее лечении. Инцидент произошел в Киселевске, открыто уголовное производство.

По предварительным данным, у 37-летней жительницы Киселевска на обеспечении находились четверо несовершеннолетних детей, младшей из которых было всего полгода. После ее рождения врачи заявили о наличии проблем со здоровьем малышки, отметив, что она нуждается в серьезном лечении. Мать не обращала внимания на этот момент, в результате полиция составила протокол, но дала шанс на исправление. После долгих уговоров гражданка легла с дочкой в больницу, но сбежала оттуда с больным ребенком, а после ушла в запой, оставив его без присмотра. Это привело к смерти девочки.

Полиция открыла уголовное дело, ведется следствие. Известно, что многодетная мать состояла на учете по делам несовершеннолетних, так как не ухаживала надлежащим образом за всеми детьми.