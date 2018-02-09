В Сочи полицейские арестовали голого мужчину с рюкзаком

Сегодня, 13:14

Правоохранительные органы Сочи задержали неизвестного мужчину, разгуливавшего абсолютно голым с рюкзаком по городским улицам. Впоследствии правонарушителя доставили в психоневрологический диспансер для медицинского освидетельствования состояния.

«Голая» прогулка в Сочи состоялась накануне. Местные полицейские получили сообщение от очевидцев, заприметивших эксгибициониста с портфелем. Неизвестный мужчина без штанов подал милостыню бабушке, после чего снял остальную одежду и пошел бродить по Сочи. Стражи порядка арестовали правонарушителя, впоследствии доставив его на обследование в психоневрологический диспансер.

Против эксгибициониста завели административное производство по факту мелкого хулиганства. Если врачи признают мужчину вменяемым, ему придется заплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей.