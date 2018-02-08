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В Светлогорске 13-летний школьник порезал старшеклассника ножом

Вчера, 22:13

13-летний школьник нанес мальчику из старшего класса несколько ножевых порезов в Калининградской области. Происшествие случилось на спортивном стадионе, вблизи учебного заведения в Светлогорске.

Следователи СУ СК Светлогорска проведут проверку инцидента, который произошел 8 февраля в одной из школ города. Как стало известно СМИ, в школе семиклассник порезал ноги мальчику из 11 класса. При этом малолетний злоумышленник использовал обычный нож, которым нанес несколько ударов по нижним конечностям.

По словам свидетелей, старшеклассники играли на стадионе в футбол. На поле оказался мальчик из седьмого класса, которого юные футболисты случайно сбили с ног, так как гонялись за мячом. В ответ на такую обиду 13-летний ученик выхватил нож и нанес несколько ударов одному из игроков. Подростка доставили по скорой в больницу Светлогорска. Медики диагностировали ножевое ранение обеих ног и сообщили в полицию. Ведется расследование.


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