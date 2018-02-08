В Сызрани беременная женщина рисковала родить прямо в снежном сугробе

Вчера, 21:15

Беременная жительница Сызрани рисковала родить малыша просто на снегу, пробираясь к медикам «Неотложки». У роженицы даже отошли воды, но машина не могла доехать к дому пациентки из-за огромных сугробов снега на дороге.

Уникальное происшествие произошло на территории Сызрани. Беременная местная жительница 5 февраля поняла, что пришло время ребенку появиться на свет. Она вызвала скорую помощь и стала собираться. После 40 минут ожидания медиков роженица поняла, что ситуация усложняется и ей нужно как-то самостоятельно действовать. На улице дороги засыпал снег, и подъезда практически не было к дому. Роженица начала пробираться самостоятельно к медикам навстречу по снежным заносам.

В это же время автомобиль с медпомощью застрял за 100 метров от самого дома с будущей матерью. Женщина активно шла по снегу, так как ребенок мог появиться в любой момент. Как раз на середине пути она и встретила фельдшера с медсестрой, которые также спешили пешим ходом на вызов. Вместе они добрались до автомобиля благополучно.