VistaNews.ru


В Москве школьнику разбили голову тарелкой в столовой

Вчера, 20:01

В Москве ученику седьмого класса разбили голову тарелкой в школьной столовой. Это произошло в результате драки двух учеников. Одного из них увезли в больницу.

Происшествие имело место в учебном учреждении в московском районе Марьино. Коридор школы испачкан каплями крови. Для того, чтобы быстро доставить ребёнка в неотложную детскую хирургию и травматалогию, был использован вертолёт.

Ранее стало известно, пока школьники столицы кидают друг в друга тарелками, ученики школы 19 в Перми не оставили без работы работников районного управления Роспотребнадзора. Одна из учениц совершила распыление неизвестного средства, возможно, духов. Поступили жалобы на недомогание шести ее одноклассников. Трое из них лежат в больнице.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.