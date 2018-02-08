В Москве школьнику разбили голову тарелкой в столовой

Вчера, 20:01

В Москве ученику седьмого класса разбили голову тарелкой в школьной столовой. Это произошло в результате драки двух учеников. Одного из них увезли в больницу.

Происшествие имело место в учебном учреждении в московском районе Марьино. Коридор школы испачкан каплями крови. Для того, чтобы быстро доставить ребёнка в неотложную детскую хирургию и травматалогию, был использован вертолёт.

Ранее стало известно, пока школьники столицы кидают друг в друга тарелками, ученики школы 19 в Перми не оставили без работы работников районного управления Роспотребнадзора. Одна из учениц совершила распыление неизвестного средства, возможно, духов. Поступили жалобы на недомогание шести ее одноклассников. Трое из них лежат в больнице.