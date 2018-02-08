Появились снимки, как 15-летняя фанатка Шурыгиной пила с горла водку перед изнасилованием

Вчера, 19:48

15-летняя Ангелина Лебедева в рамках передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым рассказала, что её на дне рождения друга 28 января 2016 года изнасиловал некий Егор. Всё это происходило в 20-градусный мороз. Сам же юноша отрицает такие обвинения, демонстрируя видео, как девушка с горла пила литр водки, запивая всё напитком Coca-Cola.

Ангелина Лебедева пришла в студию «Прямого эфира» с заявлением, что 28 января 2017 года в 20-градусный мороз на улице её изнасиловал парень, который был гостем на дне рождения у товарища. Её отец признался, что в возрасте 8 лет над ней надругался житель Узбекистана, которого посадили на 8 лет. Это могло отразиться на психике Лебедевой. Во время эфира она рассказала, что двое парней силой заставили её пить водку, заливая целый литр в горло 15-летней девушке.

Сейчас ей уже 16, но справедливости она так и не смогла достигнуть. Для того чтобы найти помощь, Лебедева вступила в фан-клубы Дианы Шурыгиной. Сама же скандально известная 18-летняя девушка из Ульяновска не вступала в диалог с жертвой изнасилования. Во время «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» стало ясно, что защитники Егора, которого обвиняют в изнасиловании, достали доказательства, на которых видно, как Лебедева пьёт водку с горла. На кадрах можно также заметить, что девушка ведёт развратный образ жизни.

Данную историю в социальных сетях стали сравнивать с нашумевшей Дианой Шурыгиной, которая пила «на донышке», став героем не только мемов в соцсетях, но и знаменитостью на телевидении. Девушка не смогла как-либо прокомментировать свои «достижения» на праздновании дня рождения. Зрители заметили, что эта история практически идентична данным изнасилования Дианы Шурыгиной, и единственным отличием является внешность «жертв изнасилования», а также поведение родителей. Кроме того, сама Лебедева поддерживает поступки Дианы Шурыгиной, но на своей странице «ВКонтакте», где она состоит в двух фан-клубах, она призвала не сравнивать её со звездой из Ульяновска.