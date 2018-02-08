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В Сети оказались кадры, как на Камчатке бурые медведи едят продукты со свалки

Вчера, 19:03

В Сети оказались кадры, как на Камчатке два бурых медведя едят продукты со свалки. Утилизация отходов там не происходила, и специалисты отмечают, что животные могут заболеть или ухудшить показатель по плодовитости в будущем, как сообщает VladTime.

 В связи с отсутствием утилизации в достаточно длительный период времени, неприятные запахи ощутимы в радиусе десятков километров. Свалка периодически также загорается. Именно запахи привлекли сюда бурых медведей. Они живут здесь примерно с декабря, играя, питаясь и воспринимая свалку, как полноценную берлогу. По данным экологов, это крайне опасно как для медведей, так и для людей. Из-за регулярных пожаров животные могут пострадать.

 Кроме того, когда всё-таки отходы решат утилизировать, медведи могут этому пытаться помешать, воспринимая угрозой. В Сети были шокированы жуткими кадрами. Люди попросили указать, где именно находится свалка, чтобы забрать оттуда животных в более безопасное место, где они смогут также нормально питаться.


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