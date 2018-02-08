В Воронежской области на свалке обнаружили удава весом 8 кг

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В Воронежской области жители Поворино обнаружили на свалке погибающего 8-килограммового удава. Когда его увидели, он почти не шевелился. Наверное, был в частной коллекции, по интернету определили, что это императорский удав, рассказывают свидетели.

Местные жители предпологают, что змея покинула террариум, который установил в городе зоопарк Тольятти. По словам директора заведения, в их змеепитомнике удавов нет в наличии.

Ветеринар Татьяна Раздобреева рассказывает: "Этот удав - довольно крупная змея, его длина может составлять даже пару метров в длину. Зрелый удав требует особого ухода за ним. Тут необходимо быть предельно осторожным, так как есть вероятность нападения на человека. Он может задушить или причинить другой вред здоровью. Касательно находки, данная особь не является взрослой. Никакого вреда экологии не наносит".