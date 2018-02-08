В Ленинском районе Уфы пожар охватил склад с мебелью

Вчера, 19:13

Сообщение о возгорании в производственном здании склада с мебелью, расположенном по улице Деревенская переправа в Ленинском районе Уфы, поступило в дежурную службу в 15:25. Из здания удалось эвакуировать 18 человек. Очевидцы заметили облако черного дыма над крышей здания и выложили фотографии с места событий в соцсети.

На место указанного инцидента отправились пожарно-спасательные подразделения МЧС. В тушении пожара участвовали 48 человек и 16 единиц техники. Огонь локализовали в 16:36.

Как стало известно со слов местных жителей города Уфы, в здании, подвергнутом пожару, находится магазин мебели «Метта» и компания по пошиву одежды Fantosh. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе 22 отряда по ФПС.