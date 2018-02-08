VistaNews.ru


В Ленинском районе Уфы пожар охватил склад с мебелью

Вчера, 19:13

Сообщение о возгорании в производственном здании склада с мебелью, расположенном по улице Деревенская переправа в Ленинском районе Уфы, поступило в дежурную службу в 15:25. Из здания удалось эвакуировать 18 человек. Очевидцы заметили облако черного дыма над крышей здания и выложили фотографии с места событий в соцсети.

На место указанного инцидента отправились пожарно-спасательные подразделения МЧС. В тушении пожара участвовали 48 человек и 16 единиц техники. Огонь локализовали в 16:36.

Как стало известно со слов местных жителей города Уфы, в здании, подвергнутом пожару, находится магазин мебели «Метта» и компания по пошиву одежды Fantosh. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе 22 отряда по ФПС.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.