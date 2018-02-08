В Пензенской области работник погиб от ковша экскаватора

Сегодня, 17:20

В Пензенской области работника насмерть задавило ковшом экскаватора. Инцидент произошёл в результате проведения работ одного из машинистов.

Он, находясь на борту машины, притянул при помощи ковша нерабочую гусеницу другого экскаватора, который в тот момент ремонтировался. По стечению обстоятельств ковш вырвался из трака и нанёс сильный удар находящемуся рядом водителю 1970 года рождения. Данное сообщение поступило от пресс-службы ведомства.

В указанном инциденте со смертельным исходом признали виновным начальника участка ООО "Поомышленная монтажная организация" за нарушение, которое повлекло по неосторожности гибель работника. В ходе рассмотрения дела суд принял решение назначить штраф размером 100 тысяч рублей. На данный момент решение судопроизводства не имеет полномочий.