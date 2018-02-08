В Новгородской области должника по алиментам признали без вести отсутствующим

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Судебный пристав из Боровичей, Новгородская область, в 2016 году завел дело по розыску гражданина, который задолжал на содержание сыновей более 400 тысяч рублей. Сейчас его признали без вести отсутствующим, чтобы мать детей могла получать пособие.



Пристав принимал различные меры по розыску должника, однако результата не было. Позже, со слов родственников мужчины, он выяснил что должник уехал в Питер еще несколько лет назад, не имея паспорта и полиса медицинского страхования. Больше о нем ничего не известно.

Мать все эти годы в одиночку содержала сыновей, проживая в селе. Пристав рассказал женщине о ее правах обратиться в суд, сообщив о без вести пропавшем отце детей.

Как стало известно, недавно суд признал отсутствие должника, что позволило матери написать заявление в социальную службу и получать ежемесячно около десяти тысяч рублей.