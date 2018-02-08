Жителю Омска продали детский творожок с куском стекла

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Пользователи соцсетей начали активно обсуждать историю, описанную в одном из пабликов Омска «ВКонтакте» о том, что местному жителю продали детский творожок с фрагментами секла. Горожан возмутило то, что сторонний предмет едва не стал причиной травматизма ребёнка.

Мужчина заявил, что приобрёл продукт в одном из магазинов города. Творожок был изготовлен на заводе питательных смесей, он предназначался для детей возрастом менее одного года. Омич вскрыл упаковку товара и принялся кормить младенца, однако в определённый момент заметил, что в массе присутствует подозрительный предмет. Позже выяснилось, что это фрагмент битого стекла. В региональном управлении СК России уже заинтересовались данным фактом и инициировали проверку.

Ранее мы писали, что в Благовещенске местному жителю продали пельмени с червями. Мужчина показал снимки продукта и заявил, что приобрёл его в одном из супермаркетов города.