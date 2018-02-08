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В Ленобласти из-за ошибки врачей умерла 7-летняя девочка

Сегодня, 16:33

В Ленобласти врач допустили серьёзную ошибку, в результате чего скончалась 7-летняя девочка. Инцидент произошёл во Всеволожске.

В сообщении указано, что родители несовершеннолетней первый раз вызвали неотложку ещё 3 февраля. Тогда медики сказали, что это обыкновенная простуда и волноваться не о чем. К вечеру ребёнку стало хуже, и мать вызвала участкового, который пришёл только на следующий день. Он подтвердил диагноз своих коллег и назначил соответствующее лечение.

Спустя 2 дня состояние ребенка серьёзно ухудшилось. Мать снова вызвала бригаду скорой, и девочку госпитализировали. Спустя 12 часов 6 февраля 7-летняя скончалась.

Правоохранители уже занимаются данным инцидентом, ведётся расследование.


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