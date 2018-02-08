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Власти Египта депортируют станцевавшую откровенный танец живота россиянку

Сегодня, 15:46

Гражданка России, выступающая в Египте под псевдонимом Джохара, в скором времени принудительным образом покинет территорию африканского государства. В Каире решили депортировать исполнительницу слишком откровенного танца живота.

Скандал с гражданкой России в Египте разгорелся накануне, когда местные правоохранительные органы поместили ее под стражу. Причиной для ареста послужил слишком откровенный танец живота. В сеть попало видео выступления Джохары, на котором не происходит ничего шокирующего. Однако для строго относящегося к наготе арабского народа танец россиянки оказался неприемлемым.

Представители отечественной дипломатической миссии в Египте уже договорились о депортации танцовщицы на родину. Из-за разгоревшегося скандала Джохаре запретят посещать территорию Египта на срок от 3 до 5 лет.


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