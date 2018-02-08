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В Пулково хотели отправить гранату в Италию

Сегодня, 15:21

В Пулково петербуржец хотел отправить в Италию ржавую гранату. Инцидент имел место утром 8 февраля в аэропорте. В грузовом помещении обнаружили посылку, содержание которой показалось подозрительным.

После этого оперативно прибыли кинологи вместе со взрывотехниками. Место осмотра оцепили и перекрыли. Предмет был проверен. Сообщается, что эвакуация не была проведена. Подозрительный предмет осматривали около часа. В ходе проверки данной посылки выяснили, что внутри не были найдены взрывные устройства или вещества.

Объект, который привлёк к себе много шума, - это старая, в ржавчине, граната времён Второй Мировой войны. Раньше стало известно, в Ленинградской области нашли более двадцати миномётных снарядов военного времени. Их обнаружил горожанин в лесу, находящемся в Тосненском районе.


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