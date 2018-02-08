VistaNews.ru


В Челябинской области двое детей отравились таблетками

Сегодня, 14:04

В Челябинской области двое детей попали в больницу с отравлением таблетками. Инцидент имел место в населённом пункте Коркино. В медицинское учреждение доставили 2-летнего мальчика с его 5-летней сестрой.

По некоторым данным, дети нашли дома средства от судорог и съели их. Сообщается, мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации горбольницы, а девочка госпитализирована в детскую больницу. Её состояние медработники оценивают как удовлетворительное.

Надавно стало известно, что к 7 утра состояние здоровья младшего брата приблизилось к средней степени тяжести. Теперь, к счастью, он идёт на поправку. По факту произошедшего проводится проверка сотрудниками ПДН.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.