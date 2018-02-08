В Челябинской области двое детей отравились таблетками

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В Челябинской области двое детей попали в больницу с отравлением таблетками. Инцидент имел место в населённом пункте Коркино. В медицинское учреждение доставили 2-летнего мальчика с его 5-летней сестрой.

По некоторым данным, дети нашли дома средства от судорог и съели их. Сообщается, мальчик находится в тяжёлом состоянии в реанимации горбольницы, а девочка госпитализирована в детскую больницу. Её состояние медработники оценивают как удовлетворительное.

Надавно стало известно, что к 7 утра состояние здоровья младшего брата приблизилось к средней степени тяжести. Теперь, к счастью, он идёт на поправку. По факту произошедшего проводится проверка сотрудниками ПДН.