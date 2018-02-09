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В Барнауле ребёнку поставили неверный диагноз и ошибочно наложили гипс

Сегодня, 00:45

Прокуратура Барнаула привлекла к ответственности администрацию местной больницы, где поставили малолетнему ребёнку неверный диагноз. Врачи лечили девочку от совершенно иного недуга и наложили гипс, который в данном случае был лишним.

Инцидент произошёл в августе 2016 года. Мать ребёнка привела малолетнюю дочь к врачу, после того, как она начала жаловаться на боль в руке. Медики поставили диагноз, наложили давящую повязку и назначили амбулаторное лечение. Рентгеновское обследование при этом проводить не стали. Спустя время родители вновь пришли с ребёнком в больницу, поскольку боль не проходила.

На этот раз врачи решили сделать снимок и наложить ребёнку гипс. В данном случае лечение и рекомендации сотрудников медучреждения также не помогли девочке, в связи с чем семья обратилась в другую клинику. Там стало известно, что малолетней пациентке первоначально был поставлен неверный диагноз. У ребёнка диагностировали подвывих, который там же вправили, что привело к улучшению самочувствия. При этом наложенный гипс совершенно никак не влиял на процесс лечения.

Ранее мы писали, что в Свердловской области разоблачили лже-доктора, который разгуливал по местной больнице, представляясь врачом.


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