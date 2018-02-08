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В Первоуральске рядом с мэрией нашли труп

Сегодня, 13:39

В Первоуральске рядом с городской мэрией нашли труп мужчины, которому было 90 лет. Тело обнаружили невдалеке от здания Дворца культуры.

Труп обнаружили 8 февраля на лестнице Дворца. Сообщение об этом размещено пресс-службой регионального ГУ МВД. Согласно нему, информация о событии поступила правоохранителям от медиков, вызванных на место происшествия.

Бригада «скорой» смогла лишь констатировать смерть престарелого мужчины. Предположительная причина его внезапной кончины – неожиданный сердечный приступ. Следов криминального характера на трупе не обнаружено.

Личность умершего установлена. Это местный житель, через месяц ему мог бы исполниться 91 год.


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