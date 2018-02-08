В Тюмени 86-летняя старушка получила ушиб ребра в автобусе

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Вчера 7 февраля в одном из городских автобусов Тюмени произошел неприятный инцидент. 86-летняя женщина во время движения транспортного средства упала и получила ушиб ребра.

Вчера, 7 февраля, в автобусе, который следовал по маршруту № 54 в Тюмени, произошло неприятное происшествие. Во время движения транспортного средства 86-летняя пассажирка упала и получила травму. Сообщение об инциденте поступило на пульт скорой помощи в 16:04, а через 12 минут бригада медиков была уже на месте.

По предварительной версии врачей – старушка сломала ребро. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу №2, где сделали все необходимые анализы и установили, что у пожилой женщины ушиб ребра. Вся необходимая помощь пострадавшей была оказана, на данный момент она направлена по месту жительства для прохождения амбулаторного лечения.

Также появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства данного дела, после чего будет принято необходимое правовое решение. На данный момент опрошены все свидетели инцидента и водитель автобуса.