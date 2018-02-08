В Западном районе Ростова орудует старушка с молотком

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В Ростове орудует старушка с молотком. Жители Западного района города советуют снимать на видео ее проделки и вызывать полицию.

В Западном районе Ростова пенсионерка решила непонравившиеся ей автомобили разбивать молотком. Сообщается, что ее жертвами стало уже не одно стекло транспортного средства. В сети и на городских форумах горожане делятся своими историями о встрече со странной бабушкой.

Жители дома, где проживает хулиганка, сообщают, что пенсионерка выходит на улицу исключительно с молотком. Разбивает стекла она автомобилям, которые припарковались во дворе. Многие жители уже боятся заезжать в него в целях безопасности. Соседи сообщили, что неоднократно рассказывали старушке об уголовной ответственности, которая может ее настигнуть за совершение таких неправомерных действий, а также рассказывали о стоимости автомобильных зеркал, которые она разбивает.

Как оказалось, подобные доводы не могут остановить бабушку. Многие даже боятся подойти к пожилой женщине и отобрать у нее молоток. Теперь соседи решили снять на видео действия бабушки и вызвать сотрудников. Жители дома уверены, что старушка страдает каким-то психическим расстройством, что требует медицинского лечения. Пока неизвестно, собираются ли предпринимать какие-либо меры по разрешению сложившейся ситуации после ее огласки городские власти.