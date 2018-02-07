Девушка из Костромы пострадала от упавшей глыбы льда с крыши

Вчера, 23:53

Молодая девушка из Костромы оказалась в больнице из-за падения на нее огромной ледяной глыбы. Кусок замерзшего льда и снега упал с пятого этажа.

В Костроме произошел неприятный инцидент, в процессе которого молодая девушка оказалась на больничной койке. Когда горожанка шла по улице, на ее голову свалилась громадная льдина с крыши. Высота, с которой упала глыба, была равна уровню пятого этажа.

В итоге девушке была вызвана скорая помощь, и сейчас она под наблюдением докторов. Значительных повреждений на теле нет, лишь ушибы, но специалисты рекомендуют все же некоторое время понаблюдать за состоянием организма, перенесшего шок. Сотрудники полиции Костромы будут разбираться, кто же виновен в том, что на крыше высотного здания никто не убирал накопившийся снег. Виновников данного инцидента ожидает административная ответственность, а именно – штраф.