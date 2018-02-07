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Воронежец пытался три года сбыть в США секретную информацию

Вчера, 23:35

Воронежец пытался на протяжении трёх лет сбыть в США секретную информацию. Она касалась деятельности оборонного предприятия города, занимающегося изготовлением деталей для космических ракет.

 Такие данные обнародованы региональным УФСБ. Согласно им, жительВоронежа получил официальное предупреждение о недопустимости подобных действий. Этот гражданин начал предлагать спецслужбам США приобретение якобы имеющейся у него информации о предприятии, которое обслуживало ракетно-космическую отрасль России.

Для этого данный гражданин занялся звонками и электронными сообщениями, направляемыми в адрес Агентства нацбезопасности США, которое имеет филиал в Москве. Помимо того, он попытался воспользоваться услугами диппредставительств, находящихся в РФ.

Мягкость наказания для данного проступка поясняется тем, что мужчина собирался продать информацию, находящуюся в открытом доступе.

В то же время в региональном УФСБ сочли его намерения таковыми, что создают предпосылки для государственной измены.


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