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В Астрахани скончалась пенсионерка в помещении торгового бизнес-центра

Вчера, 23:24

В Астрахани посреди торгового бизнес-центра умерла скоропостижно женщина пенсионного возраста. На момент смерти покойной было 80 лет.

 По достоверным сведениям одного из источников информации, который знаком непосредственно с возникшей ситуацией, 7 февраля в Астрахани среди многолюдного заведения скоропостижно умерла пожилая женщина. Трагический случай состоялся как раз в зале одного из торговых бизнес-центров в Ленинском районе города. По рассказам очевидцев, пенсионерка пришла к специалистам одного из подразделений банков. После беседы ей стало плохо, а спустя несколько минут женщина умерла.

Есть догадки, что покойную постиг сердечный приступ, который и стал последним недугом в ее жизни. В настоящее время тело женщины отправлено на экспертизу, которая и установит точную причину смерти. На момент смерти жительнице Астрахани было 80 лет. Специалистам бизнес-центра удалось установить точный возраст по имеющимся документам.


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