В подвале дома в Санкт-Петербурге нашли трупы собак

Вчера, 23:01

В районе Малой Посадской в Санкт-Петербурге в подвале дома нашли пять мертвых собак. Вытаскивали животных дворники.

Жители дома, который находится на Малой Посадской, пожаловались на неприятный запах, исходивший из подвала помещения. Сегодня по данному поводу в местные правоохранительные органы обратились жильцы, заявив о происшествии. Приехавший на место сотрудник полиции вызвал представителей коммунальной службы северной столицы. Дворники достали из подвала помещения дворняг, следов удушения или определенных повреждений на телах животных не найдено. Как предполагается, они самостоятельно забрались в дом, дабы погреться, но обратно вылезти не сумели.

На зловоние люди жаловались около двух недель, но воя при этом они не слышали. В настоящее время жильцов больше всего заботит санитарное состояние подвала.