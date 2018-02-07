Русское Чикаго: Охранники кафе устроили стрельбу по посетителям кафе в Ростове

Вчера, 22:40

Сотрудники частной охраны устроили стрельбу посреди кафе в Ростове на улице Малиновского. Таким образом секюрити пытались заставить троих посетителей заплатить за живую музыку.

В ночь с 5 на 6 февраля в центральной части Ростова на территории кафе, расположенном на улице Малиновского, произошел конфликт между сотрудниками частной охраны заведения и тремя посетителями, которые отдыхали. Предварительно было отмечено, что мужчины пришли еще с вечера и культурно проводили свой досуг в скромной компании. Они распивали алкоголь, танцевали и в итоге заказали несколько песен ресторанному музыканту.

После того, как прозвучала последняя заказанная композиция, мужчины дружно встали и направились к выходу, не заплатив исполнителю за свой заказ. Сотрудники частной охраны преградили им дорогу к выходу, требуя рассчитаться с музыкантом. В итоге возникла словесная ссора, переходящая в перестрелку. Один из охранников открыл стрельбу из травмата по мужчинам. К счастью, подоспели сотрудники полиции, которые разрешили всю ситуацию.