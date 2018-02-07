Самолет вынужденно приземлился в Минеральных Водах из-за дебошира

Вчера, 20:49

Самолет, совершавший рейс из Москвы в Гюмри, был вынужден совершить посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за дебошира в салоне.

Самолет авиакомпании-лоукостера "Победа", который следовал из столицы в Гюмри, в Армению, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Так, экипаж самолета, следовавшего по рейсу DP855, пожаловался на оскорбления со стороны одного пассажира, который впоследствии отказывался выполнять требования командира, неадекватно себя вел, и даже закурил прямо в салоне. После этого командир авиатранспортного средства бил вынужден доложить о дебошире и попросил разрешить осуществить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

Вскоре была произведена благополучная посадка в аэропорту Минеральных Вод. Буйного пассажира передали полицейским, с него планируют взыскать все затраты, понесенные в результате совершения непредусмотренной посадки.