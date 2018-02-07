В Новокузнецке 22-летний парень упал с пятого этажа и выжил

Вчера, 20:45

Мужчина из Новокузнецка остался жив после падения с приличной высоты. 22-летний житель многоэтажки ночью сорвался с пятого этажа.

Представители СК Новокузнецка проводят проверку обстоятельств, при которых молодой человек, который проживает в многоквартирном доме по улице 40 лет ВЛКСМ, упал вниз из окна своей квартиры на пятом этаже. Правоохранителям 7 февраля ночью позвонила его соседка, живущая на этаж ниже. Женщина сообщила, что в окно ее балкона стучится человек, который фактически завис в воздухе. После минутного разговора, она поняла, что парень "полетел дальше".

Самостоятельно соседка ему помочь не смогла, так как она не удержалась бы и полетела вместе с ним вниз. После падения с высоты пятого этажа, 22-летний парень остался жив. Он в настоящее время находится под наблюдением докторов, но угрозы его жизни нет.