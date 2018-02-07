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В Ленобласти живодеры повесили собаку на дереве у школы

Вчера, 20:38

Невероятный случай потряс жителей поселка Рахья в Ленобласти, который был зафиксирован ночью 7 февраля. На территории центральной части, где расположена вся инфраструктура, в частности, школа, живодеры повесили собаку на дереве.

 В сообществе Рахьи в соцсети появилось моментально сообщение о том, что труп мертвой собаки висит на дереве возле школы и администрации поселка. Так жестоко расправиться с псом могли только бездушные люди, имена которых пока не известны ни полиции, ни общественности.

Труп животного сняли сотрудники правопорядка, которых вызвали очевидцы страшного события. Неизвестные специально повесили собаку за горло на ветке дерева, чтобы это все видели, в том числе и дети, которые отправились с утра в школу. Полиция будет разыскивать живодеров, чтобы выяснить подробности данного поступка и решить, заводить ли дело. Был ли хозяин у погибшего животного, так до сих пор и осталось тайной.


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