Под Мурманском приставы арестовали за долги гробы и венки на 3 млн рублей

Вчера, 20:04

Судебные приставы добились от суда наложения ареста на имущество ритуального агентства под Мурманском, владелец которого задолжал 3 миллиона рублей за аренду помещения. Под ограничения попали венки, гробы и прочий товар, стоимость которого была эквивалентной долгу предпринимателя.

На сайте регионального управления ФСПП говорится, что радикальные меры были предприняты ввиду злостного неисполнения должником постановления суда. Служители Фемиды обязали мужчину освободить помещение, которое он занимал по договору аренды. Мало того, что бизнесмен задолжал 3 миллиона по счетам арендодателю, так и даже не изъявил желания добровольно покинуть здание. В итоге судебные приставы приняли решение арестовать имущество.

Напомним, что недавно аналогичный случай произошёл в Вологодской области. Там приставы также арестовали венки, памятники и гробы у ритуального агентства. Правда в том случае задолженность была насчитана по налогам и кредитам предпринимателя.