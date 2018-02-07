Один из боевиков в Сирии взял ответственность за сбитый Су-25

Вчера, 19:49

Один из боевиков, действующих в Сирии, взял на себя ответственность за сбитый недавно Су-25 ВКС РФ. Сообщение об этом распространено порталом, где террористы информируют о своих «успехах».

Один из боевиков, которого зовут Махмудом Хадж Измаилом, с позывным «Кастро», сообщил, что штурмовик сбил именно он. При этом, со слов боевика, им использовался не ПЗРК, а зенитная установка. Террорист, давая интервью, похвалился, что, если бы у них были ПЗРК, то они бы уже давно захватили Россию.

Также «Кастро» сообщил, что это уже пятый самолёт РФ, который сбила его группировка. Одним из них он назвал воздушную машину Ил. В то же время сообщения об этом нигде не приводились.

Штурмовик, управлявшийся Романом Филипповым, был атакован над Идлибом. Согласно обнародованной информации, пилоту удалось катапультирование. После приземления он вступил в перестрелку с окружившими его террористами. Поняв неизбежность плена, героический лётчик предпочёл подорвать себя гранатой. Его останки уже доставлены в Россию, где он представлен к посмертному присвоению звания Героя.

Франц Клинцевич сообщил, что сбитая в Сирии «сушка» попала в специально организованную засаду.