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Во Владикавказе вандалы повредили обновленный трамвай

Сегодня, 03:15

Обновленный трамвай радовал жителей Владикавказа. Однако на перекрестке улиц Морозова и Николаева вандалы повредили городское имущество. Администрация МУП «Владтрамвай» просит горожан пресекать попытки порчи трамваев.

 Вандалы осквернили имущество МУП «Владтрамвай». Так, неизвестные 3 февраля в промежутке 16:00-16:30 разбили окно в трамвае. На место происшествия прибыли правоохранители, которые ищут нарушителей правопорядка. Известно, что запчасти для трамваев дорого стоят для предприятия. Также стекла стоят больших денег, что негативно сказывается на бюджете города.

На данный момент ситуация заострена влиянием среди подростков негативных поступков.

К слову, трамвай №13 появился перед жителями Новосибирска в ледяном исполнении на площади Ленина. Популярным «рогатый» стал после фотосета с лидером «Руки Вверх».


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