Игра с зажигалкой кончилась для школьника из Томска масштабными ожогами

Вчера, 19:22

СК Томской области намерен провести проверку обстоятельств происшествия, которое случилось в школе-интернате. В классе один из учеников получил термоожоги от зажигалки и доставлен в городскую больницу.

Руководитель регионального управления департамента образования Ольга Васильева сообщила оперативникам, что ученик интерната устроил себе ожоги от нарушения мер предосторожности при использовании зажигалки. Парень игрался ею и разбил, вылив на себя случайно все содержимое. После этого он чиркнул кремнем, и произошло возгорание.

В настоящее время школьник в больнице. Его прямо с порога интерната забрала скорая помощь для оказания помощи в стационаре, так как термоожоги были значительных размеров. Оперативники будут проверять тщательно все обстоятельства произошедшего случая в Томске, чтобы дать правильную оценку ситуации.