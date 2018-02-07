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В Татарстане нашли мёртвой замглавы регионального Минздрава

Вчера, 19:16

В Татарстане в собственном доме нашли мёртвой замглавы регионального Минздрава. Елена Шишмарева подозревалась в коррупционных действиях.

Ранее по данному подозрению женщину уже вызывали следователи регионального СК. Более того, она уже несколько дней по решению одного из райсудов Казани находилась под домашним арестом.

Шишмарева подозревалась в хищениях бюджетных средств, которые были выделены на то, чтобы повышать квалификацию медработников региона.

Согласно предварительным данным, сумма ущерба составила не меньше 5 млн рублей. Свою вину бывшая замминистра не признала.

Что стало причиной её смерти в собственном доме, устанавливается. Следствие по делу о махинациях также не завершено.

Следователи полагают, Шишмарева намеренно заставляла сотрудников проходить платные курсы по повышению квалификации. Если те отказывались, она «давила» путём неподписания документов для того, чтобы медучреждения получили предназначенные им средства.

При этом Шишмарева проходила не в качестве обвиняемой, а лишь подозреваемой по превышению должностных полномочий.


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