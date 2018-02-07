Сотрудники МЧС в Уфе спасли кота, застрявшего в сливной решетке

Вчера, 19:00

Кота, застрявшего в сливной решётке, спасли сотрудники МЧС в Уфе. Хозяева решили искупать на ночь домашнего питомца, но тот оказался в плену у металлической конструкции.

Инцидент произошёл накануне около 23:00 по местному времени. Владельцы животного принялись купать его в ванне, однако спустя некоторое время обнаружили, что кот не может самостоятельно вытащить лапу из слива. Оказалось, что во время водных процедур питомец просунул лапу в отверстие и там застрял. В итоге уфимцам пришлось посреди ночи звонить спасателям, поскольку сами помочь коту они не сумели. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС за 10 минут достали и распилили решётку, освободив животное без вреда для него.

Ранее мы писали, что спасатели вытащили из вентиляционной шахты в Омске енота. Животное выбралось из клетки и забилось в вентиляцию.