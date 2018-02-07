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В Татарстане 57-летний депутат порезал ножом лицо кредитору

Вчера, 18:57

В Татарстане депутата приговорили к 200 часам исправительных работ. Причиной стало заявление кредитора, согласно которому, 57-летний чиновник порезал лицо. Инцидент произошел 5 октября 2017 года, когда мужчина хотел вернуть свои деньги, которые одолжил жене депутата в размере 30 тыс. рублей.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщает о приговоре для депутата Рыбно-Слободского района. Теперь 200 часов виновник проведет за обязательными работами. Причиной вынесения приговора стали разбирательства между двумя мужчинами в прошлом году.

По версии следствия, 57-летний чиновник воспользовался ножом, когда объяснял кредитору, что 30 тыс. рублей возвращать не намерен. Известно, что эту сумму супруга мужчины одолжила и не вернула проценты по истечению срока займа. В ходе словесной ссоры депутат схватил нож и порезал лицо гостю.


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