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Два пенсионера из Марий Эл найдены замерзшими насмерть в снегу

Вчера, 19:05

Два тела пожилых пенсионеров были обнаружены в республике Марий Эл. Люди просто замерзли в снегу из-за превышенной принятой дозы спиртного.

СУ СКР региона выяснило, что двое пенсионеров накануне трагедии изрядно приняли спиртного, что привело к тому, что люди просто заблудились и замерзли в снегу. В выходной день 60-летняя пенсионерка, жительница Куженерского района, пошла в гости к приятелям. По каким-то непонятным причинам она не оделась хорошо, а отправилась «налегке». После застолья, которое затянулось к ночи, она возвращалась домой. Алкоголь в крови сыграл свою злосчастную роль, и женщина не смогла добраться домой. Блуждая по поселку, она упала в снег и замерзла.

Аналогичный случай произошел и с ее односельчанином, 66-летним мужчиной, тело которого также было найдено без признаков жизни на улице. Он также был в гостях, но потом пошел по делам и замерз, так как не смог дойти домой из-за опьянения.


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