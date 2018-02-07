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В Ленобласти учитель схватил школьника за шею и ударил о стену

Сегодня, 18:05

Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Ленинградской области Лорета Балабанова сообщила о начале расследования против учителя Кузьмоловской СОШ № 1, который схватил школьника за шею и ударил о стену.

 Мать пятиклассника из Кузьмоловской СОШ № 1 заметила плохое состояние своего сына. После обратились к врачу и узнали, что у мальчика сотрясение мозга. Как позже рассказал пострадавший, его схватил за шею на перемене учитель и ударил головой о стену. Так педагог пытался утихомирить разгулявшихся на перемене мальчиков. По факту происшествия ведется проверка. Информацию сообщают в СУ СК РФ по Ленинградской области.

В то же время в Волгодонске продолжается разбирательство с участием учительницы математики лицея №16. Ситуацию предали огласке из-за поведения учительницы, отрезавшей школьнице волосы.


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