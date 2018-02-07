Москвичка требует от McDonald's полмиллиона рублей за перелом и ушиб

Сегодня, 17:53

Москвичка требует от руководителей ресторана McDonald's материальную компенсацию около полмиллиона рублей. Причиной такого взыскания женщина называет получение перелома руки и травмы головы из-за халатности персонала заведения.

Несчастный случай с одной из столичных женщин произошел в Южном Бутово. Москвичка упала в помещении ресторана McDonald's из-за того, что поскользнулась на мокром полу. В итоге, у пострадавшей медики диагностировали перелом руки и травму головы, так как она ударилась о пол при падении.

Женщина подала иск в суд на руководство ресторана McDonald's. Она требует помощи от правосудия взыскать с администрации заведения 204 тысячи рублей, которые были израсходованы на оказание необходимой медицинской квалифицированной помощи, а также 315 тысяч рублей за моральный ущерб от полученных травм. Первое заседание суда состоится в марте, первого числа.