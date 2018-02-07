В Екатеринбурге полицейские поймали убийцу «на живца»

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Полицейским в Екатеринбурге удалось задержать подозреваемого в совершении убийства женщины-продавца сети магазинов «Пятерочка». Поймать убийцу удалось «на живца». Информацию сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Операция по задержанию убийцы положительно завершилась сотрудниками подразделения уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Отмечено, что провести арест помог подставной человек, с которым и удалось найти преступника.

Известно, что мужчина-преступник был гастролером и скрывался от правосудия в Екатеринбурге, Перми, Москве, Сочи. Мужчина проходит фигурантом дела об убийстве женщины-продавца сети магазинов «Пятерочка».

К слову, также в Екатеринбурге полиция разыскивает убийцу-квартиранта.