Должник спрятался в мешке от картошки от приставов в Новосибирске

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В Новосибирске должник крупной суммы по кредитам залез в мешок из-под картофеля, чтобы спрятаться от приставов, но в последний момент выдал себя чихом.

В Новосибирске местный житель 1989 года рождения задолжал около 200 000 рублей по кредитам. В результате, в дом, где он проживает совместно с родителями, наведались судебные приставы. Им открыла мать должника, которая сообщила, что сына дома нет, и даже предложила им лично в этом убедиться. Приставы этим воспользовались, и осмотрели квартиру. Их смутил лишь аромат мужского одеколона, который усиливался на кухне.

Никого не обнаружив, они уже собрались уходить, однако неожиданно услышали чих, который доносился из мешка от картофеля около батареи. Хозяйка квартиры пыталась убедить всех, что это фыркает домашнее животное, однако тут мешок опрокинулся, и оттуда показался должник в красивом костюме. Выяснилось, что парень собирался на свидание в ресторан, где заранее забронировал столик, однако неожиданно нагрянули судебные приставы, застав его врасплох.

Госслужащие описали бытовую технику, некоторую мебель и электронику неплательщика.